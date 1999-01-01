ZEUSCOIN

$ZEUS هو مشروع عملة مشفرة مستوحى من شخصية "بيبي الكلب" من سلسلة "نادي الأولاد" للكاتب مات فوري. يُدخل المشروع هذه الشخصية إلى عالم البلوك تشين كأصل رقمي ذي طابع ثقافي.

اسم العملة المشفرةZEUSCOIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمة$ZEUS هو مشروع عملة مشفرة مستوحى من شخصية "بيبي الكلب" من سلسلة "نادي الأولاد" للكاتب مات فوري. يُدخل المشروع هذه الشخصية إلى عالم البلوك تشين كأصل رقمي ذي طابع ثقافي.

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