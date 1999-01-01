ZENCOIN

مشروع ZenithRing هو أول خاتم ذكي في العالم بتقنية Web3 يدمج الذكاء الاصطناعي وDePIN بشكل عميق. من خلال الحوسبة التعاونية على السلسلة وخارجها، وتوظيف البيانات بشكل ديناميكي، ونموذج حوافز متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء اقتصاد بيانات صحية يركز على المستخدم. يتمحور المشروع حول "الصحة من أجل الكسب"، محققًا حلقة متكاملة متكاملة من جمع البيانات، وحماية الخصوصية، وتوزيع القيمة، وصولًا إلى حوكمة النظام البيئي.

اسم العملة المشفرةZENCOIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع ZenithRing هو أول خاتم ذكي في العالم بتقنية Web3 يدمج الذكاء الاصطناعي وDePIN بشكل عميق. من خلال الحوسبة التعاونية على السلسلة وخارجها، وتوظيف البيانات بشكل ديناميكي، ونموذج حوافز متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء اقتصاد بيانات صحية يركز على المستخدم. يتمحور المشروع حول "الصحة من أجل الكسب"، محققًا حلقة متكاملة متكاملة من جمع البيانات، وحماية الخصوصية، وتوزيع القيمة، وصولًا إلى حوكمة النظام البيئي.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
ZENCOIN/USDT
ZenithRing
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (ZENCOIN)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
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تداولات السوق
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