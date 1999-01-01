ZENCOIN

مشروع ZenithRing هو أول خاتم ذكي في العالم بتقنية Web3 يدمج الذكاء الاصطناعي وDePIN بشكل عميق. من خلال الحوسبة التعاونية على السلسلة وخارجها، وتوظيف البيانات بشكل ديناميكي، ونموذج حوافز متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء اقتصاد بيانات صحية يركز على المستخدم. يتمحور المشروع حول "الصحة من أجل الكسب"، محققًا حلقة متكاملة متكاملة من جمع البيانات، وحماية الخصوصية، وتوزيع القيمة، وصولًا إلى حوكمة النظام البيئي.

اسم العملة المشفرةZENCOIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع ZenithRing هو أول خاتم ذكي في العالم بتقنية Web3 يدمج الذكاء الاصطناعي وDePIN بشكل عميق. من خلال الحوسبة التعاونية على السلسلة وخارجها، وتوظيف البيانات بشكل ديناميكي، ونموذج حوافز متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء اقتصاد بيانات صحية يركز على المستخدم. يتمحور المشروع حول "الصحة من أجل الكسب"، محققًا حلقة متكاملة متكاملة من جمع البيانات، وحماية الخصوصية، وتوزيع القيمة، وصولًا إلى حوكمة النظام البيئي.

قطاع

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