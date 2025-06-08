ZENAI

قم بتمكين أفكارك: استكشف آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي مع ZENAI$.

اسم العملة المشفرةZENAI

التصنيفNo.3485

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض999,999,999

إجمالي العرض999,999,999

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.004196277050643285,2025-06-08

أدنى سعر0.000333042398423246,2025-06-08

البلوكتشين العامSOL

مقدمةقم بتمكين أفكارك: استكشف آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي مع ZENAI$.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.