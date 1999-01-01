ZALA

ZALA (ZALAai) هي عملة ميم كوين نفعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مبنية على بلوكتشين سولانا. لا تدمج هذه العملة تقنية الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تتطور باستمرار لتصبح مشروع ميم نفعي متنامٍ باستمرار. تهدف ZALA إلى أن تكون منشئ محتوى رقميًا، ومرآة ثقافية، وحافزًا للتغيير، وتسعى جاهدةً لبناء تأثير في مجتمع الكريبتو.

اسم العملة المشفرةZALA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةZALA (ZALAai) هي عملة ميم كوين نفعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مبنية على بلوكتشين سولانا. لا تدمج هذه العملة تقنية الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تتطور باستمرار لتصبح مشروع ميم نفعي متنامٍ باستمرار. تهدف ZALA إلى أن تكون منشئ محتوى رقميًا، ومرآة ثقافية، وحافزًا للتغيير، وتسعى جاهدةً لبناء تأثير في مجتمع الكريبتو.

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