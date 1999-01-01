YND

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI.

اسم العملة المشفرةYND

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةYieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI.

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