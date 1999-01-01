XGAS

توكن فائدة متعدد السلاسل. يدعم XGAS المعاملات عبر منصة إطلاق PIKA، ويعمل كرمز رسوم أساسي للعمليات السلسة عبر السلاسل.

اسم العملة المشفرةXGAS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن فائدة متعدد السلاسل. يدعم XGAS المعاملات عبر منصة إطلاق PIKA، ويعمل كرمز رسوم أساسي للعمليات السلسة عبر السلاسل.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.