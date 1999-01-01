XCCOM

تم إطلاق توكن $XCCOM بواسطة @xc_70632، مؤسس Meitu Xiuxiu ومنصة الألعاب 4399. يجمع التوكن، الذي تم إصداره على منصة @launchcoin، بين الألعاب والذكاء الاصطناعي.

اسم العملة المشفرةXCCOM

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتم إطلاق توكن $XCCOM بواسطة @xc_70632، مؤسس Meitu Xiuxiu ومنصة الألعاب 4399. يجمع التوكن، الذي تم إصداره على منصة @launchcoin، بين الألعاب والذكاء الاصطناعي.

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