XBT

عملة $XBT هي عملة ميم تُجسد إرث بيتكوين التاريخي. كان توكن XBT هو المعيار الدولي لبيتكوين الذي استخدمته العديد من البورصات الرئيسية. نُشيد بهذا التقليد ونُقدم شيئًا جديدًا.

اسم العملة المشفرةXBT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةعملة $XBT هي عملة ميم تُجسد إرث بيتكوين التاريخي. كان توكن XBT هو المعيار الدولي لبيتكوين الذي استخدمته العديد من البورصات الرئيسية. نُشيد بهذا التقليد ونُقدم شيئًا جديدًا.

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