WHITE

WhiteRock هو بروتوكول أصول في العالم الحقيقي مصمم لتوكن الحقوق الاقتصادية للأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات والخيارات والمشتقات.من خلال ربط التمويل التقليدي بسلسلة الكتل، يفتح WhiteRock السيولة العالمية ويبسط الوصول إلى الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات الأخرى. مع التركيز على الشفافية والكفاءة، يمكّن WhiteRock المستخدمين من تداول الأصول الرمزية بسلاسة مع الامتثال للوائح العالمية، وإعادة تشكيل مستقبل التمويل.

اسم العملة المشفرةWHITE

التصنيفNo.208

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول650,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000,000

معدل التداول0.65%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.001644277479878745,2025-03-04

أدنى سعر0.000000247894022727,2024-10-01

البلوكتشين العامETH

مقدمةWhiteRock هو بروتوكول أصول في العالم الحقيقي مصمم لتوكن الحقوق الاقتصادية للأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات والخيارات والمشتقات.من خلال ربط التمويل التقليدي بسلسلة الكتل، يفتح WhiteRock السيولة العالمية ويبسط الوصول إلى الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات الأخرى. مع التركيز على الشفافية والكفاءة، يمكّن WhiteRock المستخدمين من تداول الأصول الرمزية بسلاسة مع الامتثال للوائح العالمية، وإعادة تشكيل مستقبل التمويل.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.