WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

اسم العملة المشفرةWEXO

التصنيفNo.4339

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0,00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض928 000 000

إجمالي العرض928 000 000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق3.6413906710780073,2024-06-15

أدنى سعر0.02337331765674404,2025-05-22

البلوكتشين العامETH

مقدمةEnter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
WEXO/USDC
WEXO
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (WEXO)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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