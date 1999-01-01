VTN

لقد أنشأت Vottun نظامًا بيئيًا يسمح لأي شركة Web2 أو مطور بإنشاء تطبيقات لامركزية مختلفة والتفاعل معها وإدارتها بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا، دون الحاجة إلى معرفة متقدمة ببرمجة البلوكتشين. في المنصة، توجد أنشطة لمحبي الكريبتو للانضمام بطريقة مرحة والمشاركة مع المطورين في إنشاء تطبيقات لامركزية جديدة ومشاريع كريبتو. هذا المزيج من محبي الكريبتو والمطورين يخلق بيئة مزدهرة حيث يمكن لحاملي التوكن العثور على فوائد متعددة لـ VTN$، من استخدام منصة واجهات برمجة التطبيقات إلى التخزين أو الإيردروب للتوكن للمشروعات الجديدة.

اسم العملة المشفرةVTN

مبلغ التوكن625,000,000

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