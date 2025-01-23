VINE

العملة المشفرة الرسمية التي أطلقها مؤسس منصة الفيديوهات القصيرة VINE. تم إغلاق VINE في عام 2016، وذكر إيلون ماسك إعادة تشغيلها.

اسم العملة المشفرةVINE

التصنيفNo.576

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)4.02%

المعروض المتداول999,994,104

إجمالي العرض0

إجمالي العرض999,994,104

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.47494534861759263,2025-01-26

أدنى سعر0.00008419597421907,2025-01-23

البلوكتشين العامSOL

مقدمةالعملة المشفرة الرسمية التي أطلقها مؤسس منصة الفيديوهات القصيرة VINE. تم إغلاق VINE في عام 2016، وذكر إيلون ماسك إعادة تشغيلها.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.