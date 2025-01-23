VINE

العملة المشفرة الرسمية التي أطلقها مؤسس منصة الفيديوهات القصيرة VINE. تم إغلاق VINE في عام 2016، وذكر إيلون ماسك إعادة تشغيلها.

اسم العملة المشفرةVINE

التصنيفNo.576

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)4.02%

المعروض المتداول999,994,104

إجمالي العرض0

إجمالي العرض999,994,104

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.47494534861759263,2025-01-26

أدنى سعر0.00008419597421907,2025-01-23

البلوكتشين العامSOL

مقدمةالعملة المشفرة الرسمية التي أطلقها مؤسس منصة الفيديوهات القصيرة VINE. تم إغلاق VINE في عام 2016، وذكر إيلون ماسك إعادة تشغيلها.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
VINE/BRL
Vine Coin
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (VINE)
--
مبلغ 24 ساعة (BRL)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
VINE/BRL
Vine Coin
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (VINE)
--
مبلغ 24 ساعة (BRL)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...