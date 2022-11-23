VIDT

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

اسم العملة المشفرةVIDT

التصنيفNo.2066

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.08%

المعروض المتداول879,770,288

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.8797%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.07410634862236275,2022-11-23

أدنى سعر0.000829077602284865,2025-05-05

البلوكتشين العامETH

مقدمةVIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
VIDT/USDC
VIDT DAO
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (VIDT)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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