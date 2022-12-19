VERSE

تعمل عملة المكافآت والتوكن الخدمي VERSE من Bitcoin.com على تسريع التبني العالمي للعملات المشفرة في نموذج الحفظ الذاتي من خلال الحوافز واللعب.

اسم العملة المشفرةVERSE

التصنيفNo.1658

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض210,000,000,000

إجمالي العرض210,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.0471721335766666,2022-12-19

أدنى سعر0.000000321952190022,2022-12-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةتعمل عملة المكافآت والتوكن الخدمي VERSE من Bitcoin.com على تسريع التبني العالمي للعملات المشفرة في نموذج الحفظ الذاتي من خلال الحوافز واللعب.

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