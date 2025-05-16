VELAAI

باعتبارها أول منصة خدمات RWA في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد VelaAI على نماذج مبتكرة مثل محركات فحص الذكاء الاصطناعي، ورمزية الامتثال، وسوق التمويل الجماعي المجتمعي، لفتح مسار تكامل مالي لامركزي للأصول المادية. وتستخدم نموذجًا اقتصاديًا فريدًا للتوكن لزيادة عدد مُصدري الأصول، مما يسمح لمحتفظي التوكن بأن يصبحوا المركز الرئيسي لسيولة السوق.

اسم العملة المشفرةVELAAI

التصنيفNo.3234

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.3721518487776394,2025-05-16

أدنى سعر0.12283162113438918,2025-05-20

البلوكتشين العامBSC

مقدمةباعتبارها أول منصة خدمات RWA في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعتمد VelaAI على نماذج مبتكرة مثل محركات فحص الذكاء الاصطناعي، ورمزية الامتثال، وسوق التمويل الجماعي المجتمعي، لفتح مسار تكامل مالي لامركزي للأصول المادية. وتستخدم نموذجًا اقتصاديًا فريدًا للتوكن لزيادة عدد مُصدري الأصول، مما يسمح لمحتفظي التوكن بأن يصبحوا المركز الرئيسي لسيولة السوق.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.