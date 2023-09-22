VARA

Vara network هي منصة تطبيقات Web 3.0 ثورية. تدعم معالجة البيانات المتوازية لتحقيق قابلية توسع واسعة، وتتيح بنيتها الفريدة أنماط تصميم وميزات جديدة داخل البرامج، مما يقود الجيل التالي من تطبيقات Web3 اللامركزية.

اسم العملة المشفرةVARA

التصنيفNo.857

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0,01%

المعروض المتداول3 073 807 247,3333335

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.19529,2023-09-22

أدنى سعر0.004705043560795934,2025-04-07

البلوكتشين العامVARA

مقدمةVara network هي منصة تطبيقات Web 3.0 ثورية. تدعم معالجة البيانات المتوازية لتحقيق قابلية توسع واسعة، وتتيح بنيتها الفريدة أنماط تصميم وميزات جديدة داخل البرامج، مما يقود الجيل التالي من تطبيقات Web3 اللامركزية.

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