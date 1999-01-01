UNICORN

مشروع ($UNICORN) هي عملة ميمية تدور حول "حلم الشركات الناشئة ذات المليارات"، وتتميز بسخرية لاذعة ونقد ذاتي. تسخر العملة من السرديات الجوفاء والمبالغ فيها التي تُرى غالبًا في عالمي الشركات الناشئة والعملات المشفرة، من خلال محاكاة ساخرة لثقافة وادي السيليكون، مثل فشل طلبات YC، وتسجيل شركة في ديلاوير، والادعاء بـ"تقييم مليار دولار".

اسم العملة المشفرةUNICORN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع ($UNICORN) هي عملة ميمية تدور حول "حلم الشركات الناشئة ذات المليارات"، وتتميز بسخرية لاذعة ونقد ذاتي. تسخر العملة من السرديات الجوفاء والمبالغ فيها التي تُرى غالبًا في عالمي الشركات الناشئة والعملات المشفرة، من خلال محاكاة ساخرة لثقافة وادي السيليكون، مثل فشل طلبات YC، وتسجيل شركة في ديلاوير، والادعاء بـ"تقييم مليار دولار".

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