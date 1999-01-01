TXO

$TXO هو توكن الأداة المساعدة والحافز الأصلي الذي يُغذي منظومة TechtroX بأكملها. صُمم $TXO لتحقيق قيمة تجارية حقيقية، وهو يُعزز التفاعل والأتمتة واللامركزية في سير عمل إدارة علاقات العملاء.

اسم العملة المشفرةTXO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10.000.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمة$TXO هو توكن الأداة المساعدة والحافز الأصلي الذي يُغذي منظومة TechtroX بأكملها. صُمم $TXO لتحقيق قيمة تجارية حقيقية، وهو يُعزز التفاعل والأتمتة واللامركزية في سير عمل إدارة علاقات العملاء.

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