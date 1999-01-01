TRAX

تُقدّم BeraTrax عوائد مُركّزة على الأجهزة المحمولة على Berachain، مع تجربة سلسة تُشبه Web2. بفضل تسجيلات الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانية الوصول إلى منحدرات الدخول، وتجريد الغاز، يُمكن للمستخدمين إيداع أي توكن في أي خزنة بنقرة واحدة. يُمكن الاحتفاظ بالمكافآت أو تجميعها تلقائيًا، مما يُتيح كسب BGT، ومكافآت البروتوكول، وتوكن TRAX الأصلي.

اسم العملة المشفرةTRAX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض200,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBERACHAIN

مقدمةتُقدّم BeraTrax عوائد مُركّزة على الأجهزة المحمولة على Berachain، مع تجربة سلسة تُشبه Web2. بفضل تسجيلات الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانية الوصول إلى منحدرات الدخول، وتجريد الغاز، يُمكن للمستخدمين إيداع أي توكن في أي خزنة بنقرة واحدة. يُمكن الاحتفاظ بالمكافآت أو تجميعها تلقائيًا، مما يُتيح كسب BGT، ومكافآت البروتوكول، وتوكن TRAX الأصلي.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.