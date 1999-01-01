TKT

TEKTIAS هو بروتوكول تمويل لامركزي متعدد السلاسل عالي الأداء. يجمع تصميمه الهجين بين سجل طلبات خارج السلسلة، وتجميع متقدم، ومحرك لإدارة السيولة، مع حفظ وتسوية على السلسلة. يوفر هذا النهج سرعة وكفاءة أنظمة التداول التقليدية، مع ضمان شفافية وأمان تقنية البلوكتشين، مما يخلق تجربة تداول سلسة وقوية.

اسم العملة المشفرةTKT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةTEKTIAS هو بروتوكول تمويل لامركزي متعدد السلاسل عالي الأداء. يجمع تصميمه الهجين بين سجل طلبات خارج السلسلة، وتجميع متقدم، ومحرك لإدارة السيولة، مع حفظ وتسوية على السلسلة. يوفر هذا النهج سرعة وكفاءة أنظمة التداول التقليدية، مع ضمان شفافية وأمان تقنية البلوكتشين، مما يخلق تجربة تداول سلسة وقوية.

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