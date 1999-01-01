TAPSOL

خلال جدالٍ عبر الإنترنت مع دونالد ترامب، أطلق إيلون ماسك استطلاعًا على تويتر يسأل فيه عن جدوى تأسيس حزب سياسي جديد. أيّد حوالي 80% من المصوتين الفكرة. ثم نشر ماسك النتائج، معلقًا عليها "الحزب الأمريكي"، مما أثار جدلًا واسعًا.

اسم العملة المشفرةTAPSOL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةخلال جدالٍ عبر الإنترنت مع دونالد ترامب، أطلق إيلون ماسك استطلاعًا على تويتر يسأل فيه عن جدوى تأسيس حزب سياسي جديد. أيّد حوالي 80% من المصوتين الفكرة. ثم نشر ماسك النتائج، معلقًا عليها "الحزب الأمريكي"، مما أثار جدلًا واسعًا.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.