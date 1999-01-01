SUPFRIEND

مشروغ SuperFriend هي عملة مشفرة مُصممة للمطورين، تدمج اقتصاد الترميز مع التصور المُعزز بالذكاء الاصطناعي. تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع قواعد الأكواد البرمجية بشكل تفاعلي وبديهي، مما يُسهّل استكشاف مشاريع البرمجيات وفهمها وإدارتها. سواءً كنت تُنشئ مستودعًا جديدًا أو تُحافظ على أكواد قديمة، فإن SuperFriend تُسهّل الفهم وتُعزز الإنتاجية.

اسم العملة المشفرةSUPFRIEND

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروغ SuperFriend هي عملة مشفرة مُصممة للمطورين، تدمج اقتصاد الترميز مع التصور المُعزز بالذكاء الاصطناعي. تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع قواعد الأكواد البرمجية بشكل تفاعلي وبديهي، مما يُسهّل استكشاف مشاريع البرمجيات وفهمها وإدارتها. سواءً كنت تُنشئ مستودعًا جديدًا أو تُحافظ على أكواد قديمة، فإن SuperFriend تُسهّل الفهم وتُعزز الإنتاجية.

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