SUPERDAPP

تعمل SuperDapp على إحداث ثورة في التفاعلات الرقمية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 لمعالجة تحديات الصناعة.

اسم العملة المشفرةSUPERDAPP

التصنيفNo.8313

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.05749644630347663,2024-10-02

أدنى سعر0.001089520336050978,2025-04-05

البلوكتشين العامSYSROLLUX

مقدمةتعمل SuperDapp على إحداث ثورة في التفاعلات الرقمية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 لمعالجة تحديات الصناعة.

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