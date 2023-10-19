SUI

Sui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

اسم العملة المشفرةSUI

التصنيفNo.13

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية0.0029%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)16,66%

المعروض المتداول3 396 671 135,3644433

إجمالي العرض10 000 000 000

إجمالي العرض10 000 000 000

معدل التداول0.3396%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق5.351851996195496,2025-01-06

أدنى سعر0.36434978773897353,2023-10-19

البلوكتشين العامSUI

مقدمةSui is a first-of-its-kind Layer 1 blockchain and smart contract platform designed from the bottom up to make digital asset ownership fast, private, secure, and accessible to everyone. Its object-centric model, based on the Move programming language, enables parallel execution, sub-second finality, and rich on-chain assets. With horizontally scalable processing and storage, Sui supports a wide range of applications with unrivaled speed at low cost. Sui is a step-function advancement in blockchain and a platform on which creators and developers can build amazing, user-friendly experiences.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SUI/USDE
SUI
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SUI)
--
مبلغ 24 ساعة (USDE)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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