SUEDE

موسيقى الذكاء الاصطناعي تلتقي بفنانين حقيقيين. أنشئ، وبث، وامتلك مع $SUEDE - الذي يدعم Suede Radio وSuede Social، وأول منصة إطلاق موسيقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والفنانين في Web3.

اسم العملة المشفرةSUEDE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض465,163,201

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةموسيقى الذكاء الاصطناعي تلتقي بفنانين حقيقيين. أنشئ، وبث، وامتلك مع $SUEDE - الذي يدعم Suede Radio وSuede Social، وأول منصة إطلاق موسيقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والفنانين في Web3.

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