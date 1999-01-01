STICKMAN

$STICKMAN هو عملة ميم تتمحور حول فكرة شخصية العصا (Stick Figure). تستلهم روايتها من الرسومات البشرية البدائية التي استخدمت الخطوط البسيطة على جدران الكهوف والفخار، مما يعكس استمرار الأسلوب البصري البدائي والبسيط على البلوكتشين.

اسم العملة المشفرةSTICKMAN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$STICKMAN هو عملة ميم تتمحور حول فكرة شخصية العصا (Stick Figure). تستلهم روايتها من الرسومات البشرية البدائية التي استخدمت الخطوط البسيطة على جدران الكهوف والفخار، مما يعكس استمرار الأسلوب البصري البدائي والبسيط على البلوكتشين.

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