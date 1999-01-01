SPLAT

SPLAT هي عملة ميمية مبنية على تقنية بلوكتشين، مصممة لدعم منصات التداول الذكية. يُركز المشروع على مساعد التداول الشخصي الفريد، ويوفر للمستخدمين مجتمعًا تفاعليًا يشجع على الإبداع والمشاركة.

اسم العملة المشفرةSPLAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةSPLAT هي عملة ميمية مبنية على تقنية بلوكتشين، مصممة لدعم منصات التداول الذكية. يُركز المشروع على مساعد التداول الشخصي الفريد، ويوفر للمستخدمين مجتمعًا تفاعليًا يشجع على الإبداع والمشاركة.

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