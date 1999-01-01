SPHR

Sphere هي أول منصة إطلاق للعملات الكريبتو تجمع بين عناصر الذكاء الاصطناعي وSocialFi، وهي مصممة لربط مشاريع EVM وغير EVM بسلاسة، مما يعزز قابلية التشغيل البيني عبر السلسلة والابتكار اللامركزي.

اسم العملة المشفرةSPHR

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSphere هي أول منصة إطلاق للعملات الكريبتو تجمع بين عناصر الذكاء الاصطناعي وSocialFi، وهي مصممة لربط مشاريع EVM وغير EVM بسلاسة، مما يعزز قابلية التشغيل البيني عبر السلسلة والابتكار اللامركزي.

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