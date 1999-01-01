SOPH

Sophon عبارة عن سلسلة كتل ترفيهية تركز على المستهلك تم إنشاؤها باستخدام ZK Stack والتي تتعاون مع التطبيقات عبر قطاعات متعددة - بما في ذلك الألعاب والذكاء الاصطناعي والمقامرة والتطبيقات البديلة مثل التذاكر والتواصل الاجتماعي وDePin، لإنشاء تجربة المستخدم النهائية على السلسلة.

اسم العملة المشفرةSOPH

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOPHON

مقدمةSophon عبارة عن سلسلة كتل ترفيهية تركز على المستهلك تم إنشاؤها باستخدام ZK Stack والتي تتعاون مع التطبيقات عبر قطاعات متعددة - بما في ذلك الألعاب والذكاء الاصطناعي والمقامرة والتطبيقات البديلة مثل التذاكر والتواصل الاجتماعي وDePin، لإنشاء تجربة المستخدم النهائية على السلسلة.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SOPH/USDC
SOPH
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SOPH)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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