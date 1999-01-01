SOPH

Sophon عبارة عن سلسلة كتل ترفيهية تركز على المستهلك تم إنشاؤها باستخدام ZK Stack والتي تتعاون مع التطبيقات عبر قطاعات متعددة - بما في ذلك الألعاب والذكاء الاصطناعي والمقامرة والتطبيقات البديلة مثل التذاكر والتواصل الاجتماعي وDePin، لإنشاء تجربة المستخدم النهائية على السلسلة.

اسم العملة المشفرةSOPH

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOPHON

مقدمةSophon عبارة عن سلسلة كتل ترفيهية تركز على المستهلك تم إنشاؤها باستخدام ZK Stack والتي تتعاون مع التطبيقات عبر قطاعات متعددة - بما في ذلك الألعاب والذكاء الاصطناعي والمقامرة والتطبيقات البديلة مثل التذاكر والتواصل الاجتماعي وDePin، لإنشاء تجربة المستخدم النهائية على السلسلة.

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