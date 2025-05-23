SOON

صُممت منصة SOON لتقديم أفضل تجربة تداول على السلسلة. إلى جانب شبكتها الرئيسية، ومنصة SOON Stack، ومنصة InterSOON، يُعزز دمج LiveTrade وsimpfor.fun رؤية SOON، مُنشئةً بوابةً مثاليةً لمستخدمي Web2 من خلال منصات البث المباشر.

اسم العملة المشفرةSOON

التصنيفNo.3422

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق19.862585064853647,2025-05-23

أدنى سعر0.44289556792006435,2025-05-23

البلوكتشين العامBSC

مقدمةصُممت منصة SOON لتقديم أفضل تجربة تداول على السلسلة. إلى جانب شبكتها الرئيسية، ومنصة SOON Stack، ومنصة InterSOON، يُعزز دمج LiveTrade وsimpfor.fun رؤية SOON، مُنشئةً بوابةً مثاليةً لمستخدمي Web2 من خلال منصات البث المباشر.

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