SNS

Solana Name Service (SNS) هي بروتوكول تسمية لامركزي على بلوكتشين سولانا، مُصمم لتبسيط وتحسين تفاعلات المستخدمين في بيئة Web3. من خلال ربط عناوين بلوكتشين المعقدة بأسماء سهلة القراءة مثل "yourname.sol"، تهدف SNS إلى جعل تقنية بلوكتشين في متناول شريحة أوسع من الجمهور.

اسم العملة المشفرةSNS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةSolana Name Service (SNS) هي بروتوكول تسمية لامركزي على بلوكتشين سولانا، مُصمم لتبسيط وتحسين تفاعلات المستخدمين في بيئة Web3. من خلال ربط عناوين بلوكتشين المعقدة بأسماء سهلة القراءة مثل "yourname.sol"، تهدف SNS إلى جعل تقنية بلوكتشين في متناول شريحة أوسع من الجمهور.

قطاع

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