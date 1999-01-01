SMAT

SUMAT IWORLD هي لعبة بلوكتشين ثلاثية الأبعاد تجمع بين الذكاء الاصطناعي، واللعب الخمول، وألعاب تقمص الأدوار الواقعية، والتمويل اللامركزي، والأنظمة الاجتماعية. يمكن للاعبين الاستكشاف، والقتال، والتأمل، وبناء المناطق، والمشاركة في النظام البيئي من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وحوكمة المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO).

اسم العملة المشفرةSMAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامARB

مقدمةSUMAT IWORLD هي لعبة بلوكتشين ثلاثية الأبعاد تجمع بين الذكاء الاصطناعي، واللعب الخمول، وألعاب تقمص الأدوار الواقعية، والتمويل اللامركزي، والأنظمة الاجتماعية. يمكن للاعبين الاستكشاف، والقتال، والتأمل، وبناء المناطق، والمشاركة في النظام البيئي من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وحوكمة المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO).

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