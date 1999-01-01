SKATE

Skate هو مشروع بنية تحتية متعدد الآلات الافتراضية، يُمكّن أي تطبيق لامركزي من العمل بسلاسة عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية (EVM) والآلات الافتراضية البديلة. كما يوفر وصولاً أصليًا إلى التطبيقات الخاصة بالآلات الافتراضية على سلاسل أخرى، على سبيل المثال، مما يسمح لتطبيقات آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية بالعمل مباشرةً ضمن بيئات SVM أو TON.

اسم العملة المشفرةSKATE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSkate هو مشروع بنية تحتية متعدد الآلات الافتراضية، يُمكّن أي تطبيق لامركزي من العمل بسلاسة عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية (EVM) والآلات الافتراضية البديلة. كما يوفر وصولاً أصليًا إلى التطبيقات الخاصة بالآلات الافتراضية على سلاسل أخرى، على سبيل المثال، مما يسمح لتطبيقات آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية بالعمل مباشرةً ضمن بيئات SVM أو TON.

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