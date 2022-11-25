SILO

Silo Finance هو بروتوكول سيولة غير احترازي ينفذ أسواق إقراض معزولة ذات عائد مرتفع.

اسم العملة المشفرةSILO

التصنيفNo.3585

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.9598865807442589,2022-04-10

أدنى سعر0.1734,2022-11-25

البلوكتشين العامETH

مقدمةSilo Finance هو بروتوكول سيولة غير احترازي ينفذ أسواق إقراض معزولة ذات عائد مرتفع.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.