SIDELINED

توكن ميم مبني حول "السرد المهمش"، باستخدام السخرية لانتقاد عدم المساواة النظامية في الكريبتو - هيمنة رأس المال الاستثماري، والمطورين المهملين، والتجار الأفراد المتخلفين عن الركب.

اسم العملة المشفرةSIDELINED

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن ميم مبني حول "السرد المهمش"، باستخدام السخرية لانتقاد عدم المساواة النظامية في الكريبتو - هيمنة رأس المال الاستثماري، والمطورين المهملين، والتجار الأفراد المتخلفين عن الركب.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.