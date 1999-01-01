SHROOMY

يستمد مشروع Shroomy إلهامه من مملكة الفطريات المهيبة وقوة التشفير التي تغير النموذج. وجد توكن SHROOMY موطنًا على Superchain L2 الجديد من Kraken المسمى Ink، حيث تسعى إلى تنمية مجتمع مزدهر من محبي الفطر المدفوعين بالغرض. SHROOMY نفسها عبارة عن توكن ERC-20 بسيط بدون ضرائب أو وظائف غير عادية. مع وجود الكثير من تكامل الذكاء الاصطناعي وGameFi بالفعل، يمكنك تعلم كل شيء عن علم الفطريات أثناء الاستمتاع بالمجتمع المتنامي.

اسم العملة المشفرةSHROOMY

مبلغ التوكن927,908,200

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