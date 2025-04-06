SHONG

مرحباً بكم في عالم $SHONG، كلب الشاولين، حيث يلتقي الشرف القديم بالابتكار الحديث.

اسم العملة المشفرةSHONG

التصنيفNo.3405

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000438166871837545,2025-04-10

أدنى سعر0.000173713388156483,2025-04-06

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمرحباً بكم في عالم $SHONG، كلب الشاولين، حيث يلتقي الشرف القديم بالابتكار الحديث.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.