SHIBBABY

عملة $SHIBBABY تُحدث نقلة نوعية في مفهوم توكن الميم التقليدية. بصفتها كلب شيبابي مرح، تتطور SHIBBABY إلى ما هو أبعد من كونها عملة رقمية بسيطة؛ لتصبح رمزًا للنصر ومنارةً لقيم المجتمع.

اسم العملة المشفرةSHIBBABY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض893,459,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةعملة $SHIBBABY تُحدث نقلة نوعية في مفهوم توكن الميم التقليدية. بصفتها كلب شيبابي مرح، تتطور SHIBBABY إلى ما هو أبعد من كونها عملة رقمية بسيطة؛ لتصبح رمزًا للنصر ومنارةً لقيم المجتمع.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.