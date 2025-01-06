SERAPH

Seraph هي لعبة غنائم AAA من الجيل التالي تم تطويرها بواسطة Seraph Studio، وهي متاحة على كل من أجهزة الكمبيوتر والمنصات المحمولة، وتغمر Seraph اللاعبين في عالم خيالي مظلم، وتمزج بسلاسة بين ميكانيكا الغنائم الكلاسيكية والميزات المتقدمة مثل رفاق الذكاء الاصطناعي وعناصر MMO وسوق يحركها اللاعب.

اسم العملة المشفرةSERAPH

التصنيفNo.646

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.93%

المعروض المتداول227,322,552

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.2273%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.8063450887852465,2025-01-06

أدنى سعر0.12084895930174135,2025-03-11

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSeraph هي لعبة غنائم AAA من الجيل التالي تم تطويرها بواسطة Seraph Studio، وهي متاحة على كل من أجهزة الكمبيوتر والمنصات المحمولة، وتغمر Seraph اللاعبين في عالم خيالي مظلم، وتمزج بسلاسة بين ميكانيكا الغنائم الكلاسيكية والميزات المتقدمة مثل رفاق الذكاء الاصطناعي وعناصر MMO وسوق يحركها اللاعب.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SERAPH/USDC
Seraph
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SERAPH)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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