RZR

اسم العملة المشفرةRZR

التصنيفNo.4263

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض100,000,000,000

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000389355410491982,2025-05-18

أدنى سعر0.000197229515172911,2025-06-19

البلوكتشين العامBSC

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