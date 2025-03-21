RX

تسعى RealtyX جاهدةً لبناء منصة ومجتمع تمويل الأصول الحقيقية (RWAfi) الأكثر موثوقيةً وربحيةً، حيث تربط حقوق الملكية بقوة التمويل اللامركزي (DeFi). بدعم من شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات الفاعلة في تمويل الأصول الحقيقية (RWAfi)، مثل Plume Network وDefactor، واختيرت لبرنامج حضانة هونغ كونغ سايبربورت المرموق، تواصل RealtyX ريادتها في إضفاء قيمة ملموسة على اقتصاد Web3.

اسم العملة المشفرةRX

التصنيفNo.4324

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.025969186407798956,2025-03-21

أدنى سعر0.007213186906933556,2025-05-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةتسعى RealtyX جاهدةً لبناء منصة ومجتمع تمويل الأصول الحقيقية (RWAfi) الأكثر موثوقيةً وربحيةً، حيث تربط حقوق الملكية بقوة التمويل اللامركزي (DeFi). بدعم من شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات الفاعلة في تمويل الأصول الحقيقية (RWAfi)، مثل Plume Network وDefactor، واختيرت لبرنامج حضانة هونغ كونغ سايبربورت المرموق، تواصل RealtyX ريادتها في إضفاء قيمة ملموسة على اقتصاد Web3.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.