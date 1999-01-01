RWA

تُنشئ Allo أول بورصة في العالم للأسهم الرمزية، مع تداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ورسوم منخفضة، وتسوية فورية، وذلك لتسهيل الاستثمار. وبُنيت Allo على تقنية بلوكتشين، وقد قامت بترميز 2.2 مليار دولار أمريكي من RWA، وخزنت 50 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين (BTC)، وأطلقت تسهيلات إقراض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

اسم العملة المشفرةRWA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتُنشئ Allo أول بورصة في العالم للأسهم الرمزية، مع تداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ورسوم منخفضة، وتسوية فورية، وذلك لتسهيل الاستثمار. وبُنيت Allo على تقنية بلوكتشين، وقد قامت بترميز 2.2 مليار دولار أمريكي من RWA، وخزنت 50 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين (BTC)، وأطلقت تسهيلات إقراض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

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