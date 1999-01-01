RWAI

Rwai هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتبسيط عملية البحث عن مشاريع العملات المشفرة والأصول الحقيقية المميزة (RWA) وإعداد التقارير عنها وإطلاقها. تُؤتمت المنصة عملية الإطلاق من البداية إلى النهاية، بدءًا من التحقق من صحة الفكرة وحتى تنفيذها، من خلال إزالة التعقيدات التقنية وتقليل متطلبات الموارد. بدعم من توكن $RWAI، توفر المنصة أبحاثًا قائمة على البيانات، وتقارير شاملة، ورؤى عملية لتسهيل إطلاق المشاريع بثقة وكفاءة. تخدم Rwai المستثمرين والمطورين والمؤسسات التي تسعى إلى مسار مبسط لإنجاز مشاريعها القائمة على تقنية البلوكتشين.

اسم العملة المشفرةRWAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةRwai هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتبسيط عملية البحث عن مشاريع العملات المشفرة والأصول الحقيقية المميزة (RWA) وإعداد التقارير عنها وإطلاقها. تُؤتمت المنصة عملية الإطلاق من البداية إلى النهاية، بدءًا من التحقق من صحة الفكرة وحتى تنفيذها، من خلال إزالة التعقيدات التقنية وتقليل متطلبات الموارد. بدعم من توكن $RWAI، توفر المنصة أبحاثًا قائمة على البيانات، وتقارير شاملة، ورؤى عملية لتسهيل إطلاق المشاريع بثقة وكفاءة. تخدم Rwai المستثمرين والمطورين والمؤسسات التي تسعى إلى مسار مبسط لإنجاز مشاريعها القائمة على تقنية البلوكتشين.

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