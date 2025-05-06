RICHIE

توكن RICHIE هو جزء من آلة RICHIE ومنصة مكافآت RICHIE. وهو توكن قائم على سولانا، مع ضريبة شراء وبيع بنسبة 1%.

اسم العملة المشفرةRICHIE

التصنيفNo.1840

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.62%

المعروض المتداول29,999,998

إجمالي العرض29,999,998

إجمالي العرض29,999,998

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.11027823234803452,2025-05-08

أدنى سعر0.001831212401764147,2025-05-06

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن RICHIE هو جزء من آلة RICHIE ومنصة مكافآت RICHIE. وهو توكن قائم على سولانا، مع ضريبة شراء وبيع بنسبة 1%.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.