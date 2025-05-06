RICHIE

توكن RICHIE هو جزء من آلة RICHIE ومنصة مكافآت RICHIE. وهو توكن قائم على سولانا، مع ضريبة شراء وبيع بنسبة 1%.

اسم العملة المشفرةRICHIE

التصنيفNo.1840

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.62%

المعروض المتداول29,999,998

إجمالي العرض29,999,998

إجمالي العرض29,999,998

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.11027823234803452,2025-05-08

أدنى سعر0.001831212401764147,2025-05-06

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن RICHIE هو جزء من آلة RICHIE ومنصة مكافآت RICHIE. وهو توكن قائم على سولانا، مع ضريبة شراء وبيع بنسبة 1%.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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RICHIE/USDT
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
RICHIE/USDT
Richie Rich
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (RICHIE)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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