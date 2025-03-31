RFC

$RFC هوتوكن تم إصداره بواسطة حساب Twitter @IfindRetards، والذي تفاعل سابقًا مع إيلون ماسك.

اسم العملة المشفرةRFC

التصنيفNo.977

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.014469748781156222,2025-04-01

أدنى سعر0.008586130510645057,2025-03-31

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$RFC هوتوكن تم إصداره بواسطة حساب Twitter @IfindRetards، والذي تفاعل سابقًا مع إيلون ماسك.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.