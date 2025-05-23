RETARD

توكن ذو طابع ساخر أو مرح.

اسم العملة المشفرةRETARD

التصنيفNo.1685

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.05%

المعروض المتداول999,966,968.9

إجمالي العرض999,966,968.9

إجمالي العرض999,966,968.9

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.01206500581289446,2025-05-23

أدنى سعر0.001461918645730267,2025-06-05

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن ذو طابع ساخر أو مرح.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.