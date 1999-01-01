RDO

Reddio هو نظام متوازي عالي الأداء متوافق مع إيثريوم من الطبقة الثانية، يستخدم تقنية المعرفة الصفرية لتحقيق نطاق حسابي لا مثيل له مع أمان بمستوى إيثريوم. يتوافق ريديو مع واجهات برمجة تطبيقات إيثريوم. يمكن تنفيذ جميع العقود الذكية المُستخدمة على إيثريوم بسلاسة على ريديو. صُمم ريديو لتعزيز قدرات بلوكتشين الحالية مع الحفاظ على التوافق الكامل لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين.

اسم العملة المشفرةRDO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةReddio هو نظام متوازي عالي الأداء متوافق مع إيثريوم من الطبقة الثانية، يستخدم تقنية المعرفة الصفرية لتحقيق نطاق حسابي لا مثيل له مع أمان بمستوى إيثريوم. يتوافق ريديو مع واجهات برمجة تطبيقات إيثريوم. يمكن تنفيذ جميع العقود الذكية المُستخدمة على إيثريوم بسلاسة على ريديو. صُمم ريديو لتعزيز قدرات بلوكتشين الحالية مع الحفاظ على التوافق الكامل لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.