RDMP

$RDMP هي عملة الوعود الفارغة على @boopdotfun .

اسم العملة المشفرةRDMP

التصنيفNo.5101

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000199251936109969,2025-06-18

أدنى سعر0.000026574351953319,2025-06-25

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$RDMP هي عملة الوعود الفارغة على @boopdotfun .

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.