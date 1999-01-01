PRAI

Privasea عبارة عن شبكة لامركزية للحوسبة السرية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة.

اسم العملة المشفرةPRAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةPrivasea عبارة عن شبكة لامركزية للحوسبة السرية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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PRAI/USDC
Privasea AI
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تداولات السوق
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الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
PRAI/USDC
Privasea AI
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (PRAI)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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