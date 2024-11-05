PNUT

PNUT هي عملة ميم.

اسم العملة المشفرةPNUT

التصنيفNo.162

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)17.00%

المعروض المتداول999,852,648.132883

إجمالي العرض0

إجمالي العرض999,852,648.132883

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق2.4688299377242013,2024-11-14

أدنى سعر0.03396493346027776,2024-11-05

البلوكتشين العامSOL

مقدمةPNUT هي عملة ميم.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.